Семь километров подъездных путей к Зейскому мосту отсыпали в Благовещенске

Так выглядел мост в конце марта. Фото: mostzeya.ru

В Благовещенске завершился первый этап насыпи земляного полотна на подъездных путях к Зейскому мосту. Отсыпали все семь километров дороги, более 660 тысяч кубометров земполотна.

В ходе работ был снят почвенно-растительный слой, непригодный грунт замещён песком, а в местах прохода водотоков – щебнем также возведена насыпь высотой до двух метров.

- На сегодняшний день произведены работы по выборке непригодного грунта в объёме более 350 тысяч кубометров и отсыпке земполотна в объеме более 660 тысяч кубометров. Мы дошли до точки примыкания к федеральной трассе и в данный момент ведем подготовку к строительству развязок, - рассказал заместитель руководителя обособленного подразделения по дорожному строительству АО «УСК МОСТ» Олег Волков.

На строительстве подъездных путей задействовано 200 человек и 65 единиц техники в круглосуточном режиме.

- Чтобы сократить сроки строительства объекта, «УСК МОСТ» увеличил численность людей и техники на площадке в два раза. А также подрядчик создал отдельное дорожное подразделение, которое имеет все ресурсы для строительства дорожной части объекта, тем самым создана дополнительная дорожная организация для строительства в дальнейшем областных дорог», - отметил и. о. министра транспорта области Дмитрий Лучников.

Строителям предстоит организовать две транспортные развязки. В месте примыкания к федеральной трассе будет построен путепровод, а на пересечении трассы Владимировка - Заречный развязка будет сооружена на одном уровне.