В Благовещенском районе вспыхнул природный пожар

Природный пожар в районе Бибиково Фото:@amurskiespasateli

В пяти километрах от села Бибиково Благовещенского района вспыхнул природный пожар. На место выехала группа оперативного реагирования областного поисково-спасательного отряда.

Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, тушить огонь приходится в сложных условиях. Спасатели работают по самой кромке огня, которая идет по сопкам.

Всего в тушении пожара работают около 30 человек. Борются с возгоранием спасатели областного ПСО, пожарные ПЧ -41 села Михайловка противопожарной службы области, добровольцы села Сергеевка и сотрудники Благовещенского лесхоза.

- По состоянию на 13.00 на территории области было зафиксировано три природных пожара в Бурейском, Благовещенском и Архаринском районах. Последний пожар уже локализован. Всего на трех возгорания работают более 70 человек лесопожарной группировки области, - сообщается в инстаграм-аккаунте @amurskiespasateli.