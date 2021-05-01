В Приамурье выявили 11 новых случаев COVID-2019

В России 1 мая выявили 9 270 случаев Фото: @minzdravamur

За последние сутки в Приамурье выявили 11 новых случаев коронавируса. 8 человек переносят заболевание в форме ОРВИ, у троих – пневмония. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 22 310 случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно сайту Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Приамурье от COVID-2019 скончались еще два человека.

В России 1 мая выявили 9 270 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего за время эпидемии зафиксировали 4 814 558 случаев, уже выписали после выздоровления 4 436 583 человека.

Несмотря на снижение количества заболевших, управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции. Также для амурчан подготовили памятку по соблюдению режима ограничений в майские праздники, туда вошли в том числе правила безопасности для приготовления еды на природе, чтобы избежать отравлений.

Специалисты напоминают, что контакт с большим количеством людей увеличивает риск заболеть. В общественных местах все еще следует надевать маску. Более того, в жаркую погоду средства индивидуальной защиты нужно менять чаще. Также лучше не использовать маски темного цвета.