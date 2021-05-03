В Благовещенске ребенок попал под машину, перебегая дорогу

Ребенок получил травмы, его доставили в больницу Фото: pixabay.com/

Вчера днем, 2 мая, в Благовещенске произошло ДТП с ребенком. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, и на него наехал автомобиль. Прокуратура областного центра начала проверку по факту столкновения.

Ведомство сообщает, что ребенок перебегал проезжую часть в зоне видимости перекрестка перед близко движущейся машиной. В результате ДТП мальчик получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и проверит исполнение родителями ребенка своих обязанностей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также правоохранители напоминают о правилах безопасности детей на дорогах:

- Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги - направо.

- Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход».

- Если нет подземного перехода, необходимо пользоваться переходом со светофором.

- Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю навстречу машинам.

- Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться.

- Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.

- Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов.

- Все взрослые являются примером для детей!!! Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Переходите улицу в точном соответствии с правилами. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! – обращаются сотрудники ведомства к мамам и папам.

В УМВД России по Амурской области, рассказали, что столкновение произошло в 13:20 в районе дома № 264 на улице Театральной. Водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Probox, совершил наезд на мальчика-второклассника. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.