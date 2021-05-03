В Приамурье подтвердили еще две смерти от коронавируса

Число зараженных коронавирусом оказалось больше, чем число выписанных Фото: pixabay.com

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в Приамурье выявлено 15 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 0,1 %.

У 8 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (53%), еще семеро болеют в форме пневмонии (47%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 22 338 случаев, показатель заболеваемости составляет 2827,44 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 921 109 человека, в том числе за последние сутки – 1 587.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, продолжают лечение 537 человек. За сутки выписано 13 человек, количество летальных исходов составило 2.

За весь период пандемии выписано 21 518 человек, умерло 283 амурчанина.