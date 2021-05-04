Благовещенские улицы затопило после дождя

В случае необходимости работы будут продолжаться круглосуточно Фото:@mkpgstk

В Благовещенске похолодало. Кроме сильных порывов ветра на город обрушился дождь, который шел несколько часов. В результате улицы затопило, с последствиями осадков борется спецтехника.

Проблемными участками оказались пересечения Ленина-Партизанская, Шимановского-Гражданская, Новотроицкое шоссе-Кольцевая, Ленина-Нагорная, Василенко-Игнатьевское шоссе, а также улица Школьная между Песчаной и Молодежной. Там воду откачивает восемь вакуумных машин, сообщает МКП «ГСТК».

В настоящее время организация ведет мониторинг улично-дорожной сети. В случае необходимости работы будут продолжатся в круглосуточном режиме. Сообщить о подтоплениях можно главному диспетчеру МКП «ГСТК» по номеру: 8-909-813-34-03.

Об ухудшении погоды говорили заранее. В большинстве районов области пришли дожди. Ветер в Благовещенске усилился до 15-18 м/с. ГУ МЧС по Амурской области предупреждает, что в такую погоду велики риски аварийных ситуаций, возможны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения. Кроме того, есть вероятность подтопления низменных участков местности, дорог местного значения, земель сельскохозяйственного назначения.