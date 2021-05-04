Коронавирус подхватили еще 14 амурчан

Бессимптомные случаи стали редкостью в Приамурье. Фото: pexels.com

В Приамурье 4 мая выявили 14 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся сначала пандемии, таким образом, достигло 22 352 человек в Амурской области.

Статистику по коронавирусу опубликовал федеральный портал стопкоронавирус.рф. Согласно его данным, за сутки в Приамурье выздоровели 16 человек, ни одного летального исхода не было зарегистрировано.

Таким образом, к вечеру 4 мая 2021 года в Амурской области выздоровели от ковида 21 534 жителя, скончались - 283. Ещё более полутысячи жителей региона продолжают лечение.