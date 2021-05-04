Василий Орлов: «Дороги в Приамурье нужно строить опережающими темпами»

В правительстве Амурской области прошло заседание на тему ремонта муниципальной дорожной сети. О сложившейся в регионе ситуации доложил и. о. министра транспорта области Дмитрий Лучников.

Он рассказал, что в рамках дорожной деятельности в отношении дорог местного значения минтрансом области заключены соглашения с 44 муниципальным образованиям области на сумму 1,27 млрд рублей. В конце марта муниципалитетам дополнительно распределено 503,3 млн. рублей, с учетом дополнительного финансирования в апреле общая сумма составила почти 1,8 млрд рублей. Также 29 апреля доведено 250 млн рублей на дорожный ремонт городу Тында.

В соответствии с заключенными соглашениями планируется отремонтировать почти 80 км муниципальных дорог, провести ремонт тротуаров, ливневой канализации, восстановить дорожное освещение и другие мероприятия.

- Конкурсы на заключение контрактов объявлены всеми муниципальными образованиями области. В нескольких муниципалитетах контрактация объектов началась, либо закупки завершаются – идет подведение итогов закупки, треть органов местного самоуправления уже заключили муниципальные контракты. Плановый срок 100% контрактации по соглашениям поставлен муниципалитетам на май, контрактация объектов по дополнительному финансированию будет осуществлена до конца июня. В этом году контрактацию ведем с опережением в сравнении с прошлым годом на месяц, в нескольких районах работы уже ведутся, - рассказал Дмитрий Лучников.

И. о. министра транспорта добавил, что по поручению губернатора минтрансом области совместно с главами муниципальных образований области прорабатывается вопрос контрактации дорожной деятельности под лимиты 2022–2023 годов с возможностью выполнения работ с опережающими сроками. Такая работа ведется по региональным контрактам, ГКУ «Амурупрадор» заключили контракты под лимиты 2022 года на 90%, на 2023 год контракты заключены - 50%.

- Поддерживаю эту работу - дороги нужно строить опережающими темпами. По региональной сети необходимо контрактоваться на три года вперед и переносить эту практику на муниципальные контракты. Минтранс определит несколько муниципальных образований для пилотной контрактации, которые способны работать с опережением и в качестве. Качество должно подтверждаться специализированной организацией, ответственный подход к контролю качества мы начали в прошлом году, в этом году все муниципальные образования должны заключить контракты на сопровождение технического надзора. Минтранс должен отработать с главами администраций и курировать эту работу, - отметил глава Приамурья Василий Орлов.