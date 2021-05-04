95 амурских сирот получили жилищные сертификаты на покупку жилья

В минсоцзащиты региона продолжается прием заявлений от амурчан из числа детей сирот на получение жилищного сертификата на 2022 год. Крайний срок подачи – 30 сентября 2021 года.

Социальную выплату, введенную губернатором области как дополнительную меру в обеспечении жильем детей-сирот, уже получили 147 молодых людей. В первый год программы, в 2020 году, 52 человека успешно реализовали денежные средства и обзавелись долгожданным жильем.

- Мера поддержки оказалась востребованной, благодаря ей мы получили возможность быстрее обеспечить жильем жителей области из категории детей-сирот, - рассказал губернатор Василий Орлов. - В текущем году уже 95 желающим выданы сертификаты. На подбор подходящей квартиры или дома у людей есть время до сентября 2021 года — срок действия жилищного сертификата шесть месяцев. На сегодняшний день 22 человека уже приобрели долгожданные «квадратные метры» в Благовещенске, Свободном и Белогорске.

Размер социальной выплаты производится исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной средней рыночной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию. Максимальный размер сертификата составляет 2 578 719 рублей. Такую сумму могут получить те граждане, которые планируют приобрести жилье в Благовещенске и Свободном.

Одним из требований является заключенное мировое соглашение об урегулировании судебного спора с администрацией муниципального образования о предоставлении сироте жилья.

Право на получение сертификата имеют дееспособные граждане, достигшие 25-летнего возраста, не имеющие неснятой или непогашенной судимости, не состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах. Кроме того, заявитель должен осуществлять служебную (трудовую) деятельность не менее года – на дату подачи заявления о предоставлении сертификата.

Граждане, имеющие двух и более детей (или ребенка-инвалида), имеют преимущественное право в получении сертификата.

На 2022 год в министерстве социальной защиты населения Амурской области продолжается прием заявлений от лиц из числа детей-сирот, желающих получить данную меру поддержки. На сегодняшний день 54 молодых амурчан изъявили желание участвовать в программе, пятеро из них имеют первоочередное право.

Обратиться с необходимыми документами можно по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8, либо посредством почтовой связи. Телефоны для справок: 200-269, 200-280.