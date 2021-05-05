Где не будут продавать алкоголь в День Победы в Благовещенске

Перед началом, во время и в течение часа после парада спиртное продаваться не будет. Фото: Евгения НИФОНТОВА

В День Победы в Благовещенске ограничат продажу алкоголя там, где будут проводиться массовые мероприятия. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно Закону Амурской области, не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий, проводимых (организуемых) органами государственной власти области, органами местного самоуправления, в местах их проведения, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.

В Благовещенске 9 мая запланированы два крупных мероприятия на площади Ленина – торжественный марш войск Благовещенского гарнизона с 10.00 до 11.00 и фейерверк с 21.55 до 22.00. Именно вокруг площади и не будут продавать алкоголь.

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