Благовещенцы смогут привиться от коронавируса в горпарке

Желающие вакцинироваться должны взять с собой паспорт, полис и СНИЛС Фото: @minzdravamur

На майских выходных жители Благовещенска смогут поставить прививку от коронавируса не только в торговых центрах и отделении Пенсионного фонда, но и в городском парке. Там будут работать мобильные пункты вакцинации.

Время работы пунктов вакцинации ограничено. В городском парке поставить прививку можно будет 7 мая с 12.00 до 18.00, а 8 и 9 мая с 10.00 до 16.00, сообщает администрация Благовещенска.

Также у жителей города остается возможность привиться в торгово-развлекательных центрах. В ТРЦ «Острова» прививку можно поставить с 7 по 12 мая с 12.00 до 16.00. В торговом центре «Флагман» прививочный пункт работает с 13 по 15 мая, с 12.00 до 16.00.

В ТРЦ «Мега» медики будут вакцинировать желающих по вторникам и четвергам с 15:00 до 18:00, в ТЦ «Перекресток» – по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00. А в здании Пенсионного фонда можно поставить прививку по вторникам и четвергам с 09:00 до 13:00.

Желающие вакцинироваться должны взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пациентам введут введен первый компонент вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Через три недели в тех же прививочных пунктах можно будет получить и второй компонент вакцины.