Новые случаи коронавируса зарегистрировали в Амурской области

Однако есть и печальные известия: 5 мая зарегистрировали два летальных исхода. Фото: pixabay.com

В Амурской области 5 мая коронавирусом заразились 12 человек. При этом за сутки обследовали 2 036 жителей региона.

По данным управления Роспотребнадзора в Приамурье, из 12 новых пациентов – у девяти больных ковид протекает в виде ОРВИ, а у трёх человек болезнь осложнилась до пневмонии.

С другой стороны, число выздоровевших от ковида пополнили 14 амурчан. Общее число выздоровлений достигло 21 548 человек. Для сравнения, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 22 364 жителя Амурской области.

Однако есть и печальные известия: 5 мая зарегистрировали два летальных исхода. Таким образом, с апреля прошлого года от коронавируса в Приамурье скончались 285 человек.