Пункт взимания платы на международном мосту через Амур введут в эксплуатацию 21 мая

В Приамурье под руководством губернатора прошло совещание о завершении строительных работ и настройке системы взимания платы на мосту через Амур. О работах доложил руководитель филиала компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в г. Благовещенск Евгений Корольков.

На объекте уже завершены все строительные работы, поставлено оборудование и мебель. Накануне прошли настройка оборудования и тестирование программного обеспечения системы взимания платы.

Ранее профильная комиссия проверила готовность к вводу в эксплуатацию и приемке завершающего этапа международного проекта Приамурья по строительству пограничного мостового перехода через реку Амур.

Работа полосы взимания платы предполагает два режима - автоматизированный и ручной. В автоматизированном режиме полоса работает без участия оператора-кассира, взимание производится с помощью наружных средств приема оплаты. В ручном режиме оплату принимает на полосе кассир-оператор, все взаимодействие с водителем производит человек.

- 21 мая введут в эксплуатацию пункт взимания платы на международном мосту через Амур – это завершающий этап строительства международного автомобильного мостового перехода. Первым стал мост через Амур, вторым этапом были построены подъездные пути и в конце мая будет введен и пункт взимания платы. К открытию международного автомобильного сообщения между Россией и Китаем по временной схеме мы были готовы в прошлом году, но дата запуска движения автотранспорта зависит от развития санитарно-эпидемиологической обстановки, она будет объявлена совместным решением российско-китайских сторон. Все профильные службы готовы к открытию международного автомобильного сообщения. Ждем открытия границ, - подытожил Василий Орлов.