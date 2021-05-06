В Амурской области выявили 13 новых случаев заражения COVID-19

С начала пандемии ковидом заразились более 22 тысяч амурчан
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Амурской области, 6 мая в регионе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 22 377.
У девяти человек заболевание протекает в виде ОРВИ. Пневмонию выявили у четырёх пациентов.
Темп прироста в Приамурье остаётся на прежнем уровне – 0,1%. Показатель заболеваемости – 2832,37 на 100 тысяч населения.
Всего с начала пандемии обследование на COVID-19 прошли 926 416 человек. А за последние сутки тест на новую инфекцию сдали 1 605 амурчан.