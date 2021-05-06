В Амурской области выявили 13 новых случаев заражения COVID-19

С начала пандемии ковидом заразились более 22 тысяч амурчан

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Амурской области, 6 мая в регионе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 22 377.

У девяти человек заболевание протекает в виде ОРВИ. Пневмонию выявили у четырёх пациентов.

Темп прироста в Приамурье остаётся на прежнем уровне – 0,1%. Показатель заболеваемости – 2832,37 на 100 тысяч населения.

Всего с начала пандемии обследование на COVID-19 прошли 926 416 человек. А за последние сутки тест на новую инфекцию сдали 1 605 амурчан.