Поезд времен Великой Отечественной войны прибудет 9 Мая в Благовещенск

Это паровоз серии «Л» – советский магистральный грузовой паровоз, разработанный в конце Второй мировой войны. Фото: ЗабЖД

В День Победы в 12.30 по местному времени на перрон железнодорожной станции Благовещенск прибудет паровоз времен Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие, посвященное 76-ой годовщине со дня Великой Победы, организует Забайкальская железная дорога.

Ретро-паровоз с красной звездой на фронтоне проедет от Читы до Белогорска, и дальше – в Благовещенск. В областном центре его встретит коллектив благовещенской станции и ветераны-железнодорожники. Посмотреть на символ Победы, сделать памятные фотографии и пообщаться с локомотивной бригадой смогут и жители Благовещенска.

По информации Забайкальской железной дороги, это паровоз серии «Л» – советский магистральный грузовой паровоз, разработанный в конце Второй мировой войны под руководством конструктора Льва Лебедянского. Выпускался с 1945 по 1955 годы. Конструкторы-разработчики паровоза были награждены Сталинской премией. Паровозы серии «Л» носили также название «Победа».