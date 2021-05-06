Фонтаны из Франции установят в благовещенском парке Дружбы

В парке Дружбы на этой неделе установят французские плавающие фонтаны. В этом году водоемы парка украсят девять таких устройств, пять из них – новые.

- Мы ежегодно устанавливаем плавающие фонтаны перед 9 мая для того, чтобы поддержать у наших гостей праздничное настроение. Горожане могут приехать в парк, погулять, отдохнуть и полюбоваться. Они заработают 8 мая, тогда же начнет функционировать и наш водопад. Фонтаны мы заказывали во Франции, они удобны в эксплуатации и демократичны по цене. В России подобных, к сожалению, не производят, – рассказала генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Напомним, активное благоустройство парка Дружбы началось в 2018 году благодаря участию в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды».

В этом году в парке Дружбы установили скейт-площадку и провели работы по укреплению искусственного пруда габионами. Сейчас рабочие приводят в порядок пешеходные дорожки, прилегающие к водоему.

В конце мая здесь стартуют работы по созданию Сада камней, а к 1 июня, Дню защиты детей, в парке появится новая современная детская площадка. В настоящее время подрядная организация выполняет бетонирование основания, позже игровую площадку украсят различные конструкции из дерева и покрытие из резиновой крошки.