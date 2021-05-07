Василий Орлов: «Новые санитарные машины помогут своевременно оказывать медпомощь в районах Приамурья»

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В Амурскую область прибыла партия санитарного автотранспорта для учреждений здравоохранения – всего 20 машин.

- Два автомобиля получила Константиновская больница, по одному - Амурская областная клиническая больница, Селемджинская, Свободненская, Шимановская, Архаринская, Бурейская, Завитинская, Ивановская, Магдагачинская, Мазановская, Михайловская, Октябрьская, Ромненская, Серышевская, Сковородинская, Тамбовская, Тындинская и Больница поселка Прогресс, - рассказали в правительстве региона.

Высокопроходимые автомобили предназначены для перевозки людей - больных и медперсонала, а также медицинского оборудования. Они могут использоваться и для эвакуации пострадавших из труднодоступных районов и зон бедствия. В салоне - 4 места с креплениями для носилок, несколько откидывающихся кресел и место для сопровождающего.

- Совершенствование первичной медико-санитарной помощи во многом зависит от того, насколько оперативно такая помощь придет к пациенту. Именно с целью укрепления автопарка медицинских организаций бюджет области ежегодно выделяет средства на приобретение транспорта. По контракту 2020 года были приобретены 20 санитарных машин по 930 тысяч рублей за каждую единицу. На закупку были выделены средства областного бюджета в размере 18,6 миллиона рублей, - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Газданова.

Как отметил губернатор Василий Орлов, УАЗы были выбраны, поскольку уже зарекомендовали себя как надежные, простые в эксплуатации и техобслуживании.

- Новые машины позволят обеспечить своевременное оказание медицинской помощи, что особенно актуально для северных районов Приамурья, где в силу климатических и географических особенностей транспорт изнашивается быстрее, - отметил глава Приамурья.