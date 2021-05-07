Копия Знамени Победы взвилась над Благовещенском

Копию Знамени Победы будут поднимать над Благовещенском каждый год. Фото: admblag.ru

В преддверии 9 Мая в Благовещенске на городской набережной по инициативе ДВОКУ состоялась торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы на флагшток. Напомним, 76 лет назад в 1945 году над Рейхстагом был водружен штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, вошедший в историю как Знамя Победы.

- В эти дни весь мир и наша страна отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в Благовещенске мы закладываем новую традицию. Каждый год в эти дни на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке будет подниматься Знамя Победы. Оно будет напоминать нам о том великом сражении и той Великой Победе, о той великой чести и славе, которую снискала наша страна, снискала Красная Армия, победив фашистов, – произнёс Василий Орлов.

Глава региона вручил награды амурским активистам общероссийского поискового движения. Приказ о награждении амурчан был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Благодаря усилиям амурских активистов была реализована акция по поиску сведений о погибших и пропавших без вести «Судьба солдата», собраны и систематизированы данные о 20 000 человек погибших и пропавших без вести на полях сражений Второй мировой, Великой Отечественной войн и Русско-японской войны 1904 – 1905 гг.

- Знамя Победы – это символ мужества, героизма и стойкости, стойкости народа-победителя. И сегодня, водружая Знамя Победы над амурской землей, мы отдаем дань памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны. Мы благодарим живых ветеранов и тружеников тыла за тот вклад, который они внесли в нашу жизнь, за мирное небо над головой. Желаем им крепкого здоровья, семейного благополучия, внимания и любви. С праздником Победы! - обратился к присутствующим председатель Законодательного Собрания области Вячеслав Логинов.

С наступающим праздником участников мероприятия поздравил мэр города Благовещенска Олег Имамеев.

- Сегодня мы с вами присутствуем на поистине историческом событии. В прошлом году в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память о подвиге наших солдат на центральной площади города был установлен 75-метровый флагшток. И сегодня на этот флагшток поднимется Знамя Победы. Наш город славен традициями, в нашем города свято чтут память о тех солдатах, которые отдали свою жизнь за наше будущее. Я поздравляю всех с наступающим праздником – Днем Победы. Мирного неба над головой, – сказал он.

Копию Знамени подняли под звуки Гимна России и маршей в исполнении военного оркестра ДВОКУ. Легендарное Знамя будет развеваться над Благовещенском до окончания праздничных мероприятий, посвященных 76-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войны.