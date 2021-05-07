Микроавтобус сбил подростка-велосипедиста в Благовещенске

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В Благовещенске разыскивают водителя белого микроавтобуса, который сбил 15-летнего подростка на велосипеде. Инцидент произошел 5 мая около 15.40.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Амурской области, ДТП случилось в районе дома 127 на улице Калинина. Водитель, управляя автомобилем (предположительно микроавтобусом белого цвета с левым рулем), при въезде на прилегающую территорию совершил наезд на велосипедиста 2006 года рождения. Юноша получил травмы.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев произошедшего или самого водителя. Телефоны для связи: 8 (4162) 59-46-86, 8-963-8000-04-50 или дежурная часть ГИБДД: 8 (4162) 42-52-62.