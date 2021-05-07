Пункт тестирования на коронавирус откроется в аэропорту Благовещенска

Любой пассажир любого авиарейса сможет сразу после прибытия обследоваться на COVID-2019. Фото: pixabay.com

В благовещенском аэропорту с 10 мая откроется пункт тестирования на COVID-19, работать будут специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

- Любой пассажир любого авиарейса сможет сразу после прибытия обследоваться на COVID-2019. Исследования будут проводить на платной основе, - рассказали в правительстве Амурской области.

Тестирование на коронавирус также введут для экипажей речных судов. Это необходимо, так как с 18 мая планируется возобновление грузовых международных перевозок (Благовещенск-Хэйхэ, Поярково-Сюньке). Сейчас такое тестирование раз в семь дней проходят водители, перевозящие грузы между Приамурьем и Китаем.

- С китайской стороны не было претензий к достоверности и оформлению результатов тестирования водителей, - отметил врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области Михаил Шептунов.