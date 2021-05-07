Коронавирус выявили у 12 амурчан за сутки

. Больше всего по-прежнему болеют люди от 50 лет и старше. Фото: pixabay.com

Новые 12 случаев ковида подтвердили 7 мая в Амурской области. В виде ОРВИ протекает семь из них, в виде пневмонии – пять. Данные опубликовало управление Роспотребнадзора по региону.

Всего к вечеру 7 мая в Приамурье зарегистрировано 22 389 фактов заражения. За последние семь дней в области отмечается рост числа заболевших – он на 8,4% превысил показатели предыдущей недели. Всего на этой неделе заболели 90 человек, 173 амурчанина оказались контактными.

По сравнению с прошлой неделей снизилось количество тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции и количество летальных исходов. Больше всего по-прежнему болеют люди в возрастной группе от 50 лет и старше, отметили на заседании оперативного штаба при правительстве Амурской области.