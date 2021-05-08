В Амурской области зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусом

Ни одного летального случая за сутки зарегистрировано не было

В Приамурье 8 мая было обнаружено 14 новых случаев заражения COVID-19. Темп прироста заболевания остаётся на прежнем уровне, сообщили в управлении Роспотребнадзора области.

У 11 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у трех – в виде пневмонии. Есть и хорошие новости – за последние сутки выздоровел 21 ковидный пациент. Ни одного летального случая зафиксировано не было.

В целом в Амурской области коронавирусом с начала пандемии заразились 22 403 амурчанина. Среди них 21 598 выздоровели, 287 умерли.

В России же 8 мая выявили 8 329 фактов заболевания. 8 255 человек выздоровело, 370 умерло.