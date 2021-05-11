В Амурской области обеспокоены стремительным подъёмом уровня рек

До уровня 2013 года, впрочем, еще далеко (архивное фото). Фото: Из архива KP.RU

Жители Приамурья обеспокоены ростом уровня воды в реках. К примеру, в Благовещенске уже затопило нижний ярус набережной.

По словам специалистов регионального гидрометцентра, на Амуре уровень воды превысил норму на разных участках от двух до четырёх метров. В районе областной столицы затоплена пойма на 20-170 сантиметров.

В селе Джалинда Сковородинского района наблюдается спать уровня воды на 202 см/сутки, а ниже по течению у села Черняево и Константиновки подъём до 152 сантиметров. Также повышение уровня воды отмечается на реках Мульмуга, Гилюй, Ток, Нюкжа, Нора.

Кроме того, в ближайшие несколько дней на участке Игнашино - Черняево ожидается спад уровня воды. Ниже по течению пару суток будет подъём до 80 сантиметров.

На Зее отмечается редких ледоход, местами навалы льда, на участке с. Мазаново – с. Суражевка наблюдается понижение уровня воды до 0,2 метров, а ниже подъём на 0,2-0,4 см. В Белогорье же ожидается рост уровня Зеи. 11-12 мая вода поднимется на 20-60 сантиметров.

По последним данным уровень воды в Амуре составляет 495 сантиметров, в Зее – 435.