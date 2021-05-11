За четыре года в Приамурье возведут более 800 тысяч «квадратов» жилья

Запланированы 11 новых территорий для застройки, преимущественно в Благовещенске Фото: Из архива KP.RU

В Приамурье прошло совещание по вопросам развития жилищного строительства. О текущей ситуации и планах главе региона Василию Орлову доложил министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков.

- По плановым показателям федерального проекта «Жилье» в области с 2019 по 2030 годы необходимо построить порядка 3 млн. квадратных метров жилья. За 2019-2020 введено 361 тыс. квадратных метров (12%). На период 2021-2024 годов мы уверены в выполнении показателей нацпроекта, за четыре года нужно ввести 824 тыс. квадратных метров, - сказал министр.

Было отмечено, что в 2025-2030 годах план по вводу жилья может быть достигнут за счет начала масштабных застроек.

В области уже выделены 11 территорий для застройки. В первую очередь это касается столицы Приамурья, где определены семь территорий: «Лазурный берег», «Серебряная миля», 607 квартал, «Игнатьевская усадьба», Северный жилой район, Моховая падь, территория «Стрелка».

Также это микрорайоны «Современник» и «Европейский» в Благовещенском районе, микрорайоны «Южный» и «Транспортный» в Белогорске. Еще пять участков в Благовещенске рассматриваются под комплексное развитие территорий.

Сейчас проводится анализ каждой территории. Эту работу Благовещенск совместно с ресурсоснабжающими организациями планирует завершить до 1 июня.

Что касается ИЖС, то за последние пять лет ввод такого жилья на территории области возрос с 16 % до 44 % от общего объема ввода. В 2020 году введено 68 тыс. квадратных метров частных домов. По информации от застройщиков, одним из основных препятствий для активного строительства индивидуального жилья является отсутствие земельных участков с подготовленной инженерной и дорожной инфраструктурой. Прорабатываются меры поддержки отрасли из областного бюджета.

На совещании уделили внимание вопросам развития стройиндустрии. Так, в Амурской области действуют порядка 53 предприятий-изготовителей строительных материалов, которые производят кирпич, железобетонные конструкции, товарный бетон. Текущая загрузка производственных мощностей от максимально возможной составляет 60-70% и обеспечивает потребность местных строительных организаций.

В области начинается реализация проектов по производству закаленного, огнестойкого и ламинированного стекла; железобетонных изделий. На этапе коммерческой инициативы находятся два инвестиционных проекта по производству стеновых панелей.

- Я прошу проработать меры поддержки для предприятий строительной индустрии. Новые производства смогут претендовать на статус приоритетных инвестпроектов, возможна поддержка в вопросах техприсоединения, налоговых льгот, компенсации части капитальных вложений. Также нужно определиться с мерами поддержки по арендному жилью, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.