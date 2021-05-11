Немногим больше: Коронавирусом заболели 14 амурчан

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В Амурской области 11 мая коронавирусную инфекцию нашли у 14 жителей. Для сравнения – днем ранее специалисты выявили 13 фактов заражения.

Общее число когда-либо заражавшихся ковидом в Приамурье сейчас равно 22 445. При этом с начала пандемии было проведено 934 021 обследование, за последние сутки проверили 1 595 амурчан.

Среди выявленных за сутки случаев десять протекает в лёгкой форме, четыре – в виде пневмонии. Бессимптомные случаи заболевания в Приамурье и вовсе стали большой редкостью.