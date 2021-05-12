Меры безопасности в амурских школах усилили после трагедии в Казани

Кроме того, руководителям учреждений указали на необходимость внеплановых проверок уровня антитеррористической защищенности Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях издало министерство образования и науки Амурской области. Толчком к такому решению стала трагедия в Казани, где в школе произошла стрельба и погибли девять человек.

- Образовательным организациям поручено усилить пропускной режим, а также оперативно проанализировать морально-психологический климат в ученических и студенческих коллективах, - уточнили в правительстве Приамурья.

Кроме того, руководителям учреждений указали на необходимость внеплановых проверок уровня антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособности систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа и пр.

В ведомстве напомнили, что амурские родители могут обратиться в службу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Звонить можно не только по вопросам образования, но и в тех случаях, когда в поведении детей были замечены психологические изменения. Получить разъяснения можно по телефону: 8(4162)226-247.

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