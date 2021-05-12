На жилье для амурских детей-сирот в 2021 году направили более 670 миллионов

Благодаря государственной поддержке 266 амурских детей-сирот в этом году обеспечат жильем из специализированного жилищного фонда. На это потратят 442,6 миллиона рублей.

В прошлом году квартиры от государства получило такое же количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году власти потратили на эти цели 295,7 миллионов рублей.

- Всего в этом году более 360 амурских детей-сирот будут обеспечены жильём. На эти цели направили 671,4 миллиона рублей. Из них 263,2 миллиона – средства федерального бюджета и 408,2 миллиона выделены из областного бюджета, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Выделенные средства распределят по двум направлениям: 266 человек обеспечат жильем из специализированного жилищного фонда (442,6 миллиона рублей), а 95 амурчан из числа детей-сирот - «жилищным сертификатом» (228,8 миллионов рублей). Документ, помогающий приобрести жильё, они уже получили.

- В 2020 году на обеспечение сирот жилыми помещениями потратили 393,2 миллиона рублей. 216,5 миллионов рублей – областные средства, 176,75 миллионов рублей – деньги из федерального бюджета. Выделенные средства в 2020 году были реализованы по трем направлениям: обеспечение жильем из специализированного жилищного фонда; предоставление социальной выплаты для приобретения жилья в собственность; ремонт жилых помещений, собственниками которых являются несовершеннолетние сироты, - уточнила министр социальной защиты области Наталья Киселёва.

По результатам совместной работы в 2020 году 318 амурчан из числа сирот обрели своё жилье.

Всего в Приамурье проживают 4394 детей-сирот, за 752 из них закреплены жилые помещения.