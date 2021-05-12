12 новых случаев ковида зафиксировали в Амурской области

Увеличилось и число летальных исходов COVID_19. Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило, что 12 мая специалисты выявили 12 новых фактов заражения COVID-19. У половины пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ, у второй половины – в виде пневмонии.

Таким образом, с начала пандемии вирус в Приамурье подхватили 22 457 жителей. При этом врачи обследовали 935 620 человек, за последние сутки провели 1 599 исследований.

Растёт и число выздоровевших: 12 мая от болезни окончательно оправились 23 амурчанина. Общее число выздоровлений достигло 21 671. Но есть и печальные новости – за последние сутки ковид унёс жизнь одного жителя Амурской области. С начала пандемии от него скончались 288 амурчан.