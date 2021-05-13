Губернатор Приамурья: «Для развития малого бизнеса делается много, но недостаточно»

Основная задача форума - сохранить и приумножить бизнес, научить, как работать, и рассказать о мерах поддержки, которые действуют в Приамурье. Фото: amurobl.ru

Участников форума для предпринимателей «Код лидерства» на церемонии открытия поприветствовал губернатор области Василий Орлов.

Мероприятие проходит при поддержке компании «Сибур» в рамках программы социальных инвестиций компании «Формула хороших дел» и министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

- Важность форума сложно переоценить. В области идёт реализация крупных проектов, таких как Амурский ГХК, ГПЗ, космодром «Восточный», но вместе с тем развитие малого бизнеса отстает. Задача форума — рассказать предпринимателям, какие формы поддержки предоставляются со стороны государства, со стороны крупных компаний, в частности компании «Сибур», - заявил губернатор в своей приветственной речи.

Для поддержки и стимулирования малого и среднего предпринимательства в области в 2020 году было выделено 420 млн рублей. Одной из мер поддержки стали налоговые освобождения на общую сумму 1,2 млрд рублей, также наиболее пострадавшим отраслям бизнеса из областного бюджета было выплачено 175 млн рублей.

- Основная задача форума сохранить и приумножить бизнес, научить, как работать, и рассказать о мерах поддержки, которые действуют в Приамурье. Главное – спросить у предпринимателей, что нужно, чтобы компании развивались более динамично. Нам надо развивать малый бизнес, для этого делается много, но недостаточно, - сказал Василий Орлов.

Спикерами форума станут ведущие эксперты и преподаватели в области финансов, делового права, маркетинга, информационных технологий и психологии предпринимательства. Участники форума смогут не только прослушать их выступления, но и задать персональный вопрос по бизнесу.

- Надеюсь, эти несколько дней форума дадут ощутимый эффект развития предпринимательской инициативы в Приамурье, — отметил директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия «Сибур» Станислав Каспаров,

В Благовещенске лекции, семинары и круглые столы пройдут 12-13 мая. А 13 и 14 мая форум продолжится в Свободном на площадке «IT-Куб».