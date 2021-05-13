Василий Орлов: «Повысить продолжительность жизни в Приамурье поможет комплексный подход к развитию здравоохранения»

В Благовещенске планируют открыть гериатрический центр, создать мобильные бригады врачей, ориентированных на пожилых жителей, и усилить работу по диспансеризации пенсионеров. О реализации на территории области регионального проекта «Старшее поколение» рассказала первый заместитель министра здравоохранения области Елена Девяткина.

В настоящее время в Приамурье работают 16 гериатрических кабинетов в медицинских организациях. Пенсионеров, живущих в отдаленных населенных пунктах, врачи консультируют через систему телемедицинских консультаций. Кроме того, прорабатывается вопрос создания в регионе мобильной гериатрической бригады.

- Открытие гериатрического центра запланировано на 2021 год на базе Амурской областной клинической больницы. На данный момент получено санитарно-эпидемиологическое заключение, оформлена заявка на закупку соответствующего оборудования, - рассказала Елена Девяткина.

В целях повышения качества и продления жизни пожилых людей в Приамурье большое внимание уделяется диспансеризации и профилактическим осмотрам данной категории населения. В прошлом году охват граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов из их числа диспансеризацией и профосмотрами составил 21,6%, при плановом показателе 14%. План выполнен на 154,3%. В текущем году планируется увеличить охват пенсионеров профилактическими осмотрами до 34,1 %.

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе уже работают мобильные бригады, которые доставляют людей старше 65 лет из сельской местности в медицинские организации для профмедосмотров и диспансеризации. Планы-графики работы «мобильных бригад» согласованы с министерством социальной защиты населения Амурской области. За апрель благодаря им обследования прошёл 441 пожилой человек.

Кроме того, проводится вакцинация пожилых жителей региона, в том числе против новой коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины уже получили 21 684 человек, завершили вакцинацию 16 234.

С 2019 года в Приамурье стартовала реализация нацпроекта «Здравоохранение», основной целью которого является снижение смертности населения и увеличение продолжительности жизни. На его реализацию предусмотрены почти 8 млрд рублей до 2024 года.

- Повышение продолжительности жизни людей — одна из важнейших наших задач на сегодняшний день. Решить ее можно только с помощью комплексного подхода к развитию системы здравоохранения, - заявил Василий Орлов. - В частности, основной упор должен делаться на повышение доступности медицинской помощи, в том числе жителей отдаленных районов, а также развитие системы профилактики и медицинских осмотров, которые позволяют выявлять и корректировать проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Средняя продолжительность жизни людей в Амурской области к 2024 году должна составить 78 лет.