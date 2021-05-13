Амурские предприниматели стали реже сталкиваться с административным давлением

Случаи административного давления на бизнес накануне рассмотрели на заседании рабочей группы при губернаторе региона. Такие встречи по инициативе Василия Орлова проводятся ежеквартально.

По словам Уполномоченного по правам предпринимателей в регионе Бориса Белобородова, за I квартал текущего года в его адрес не поступило ни одного обращения от предпринимателей по нарушению их прав при проведении контрольных проверок. Вместе с тем, в регионе по-прежнему фиксируются неоднозначные случаи административных барьеров для предпринимателей со стороны муниципальных органов власти и контрольно-надзорных органов.

- Предприниматели региона в этом году значительно реже сталкиваются с административным давлением при проведении проверок, - отметил губернатор Приамурья. - Это говорит о том, что в области эффективно действует мораторий на проведение контрольных мероприятий, введенный на федеральном уровне в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса.

Он добавил, что одной из важнейших задач в работе по улучшению делового и инвестиционного климата в регионе является снижение числа иных административных барьеров для бизнеса, которые в первую очередь препятствуют формированию благоприятной конкурентной среды.

- Чтобы сделать это, необходимо внедрять в работу такие механизмы и алгоритмы, которые будут понятны не только нам, но и самим предпринимателям. А добиться этого можно только с помощью качественного и постоянного диалога с бизнес-сообществом, - подытожил Василий Орлов.

Одним из таких примеров взаимодействия является работа государственной региональной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. С начала 2021 года в инспекции реализуется принцип экстерриториальности: заявители могут обратиться в любое из 16 территориальных подразделений в области без привязки к адресу места регистрации.

Также инспекцией выработана специальная модель риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорным мероприятиям, а все плановые проверки ранее были согласованы с прокуратурой Амурской области. В план на 2021 год по данной модели включено всего 13 юрлиц и индивидуальных предпринимателей из более чем 3,6 тысяч имеющих самоходные машины.