Губернатор Приамурья: «Выплаты медикам за раннее выявление онкологии должны повысить качество медпомощи в регионе»

Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева предложила повысить стимулирующие выплаты за выявление онкологии на ранних стадиях медикам, которые работают в подведомственных министерству учреждениях. Финансирование выплат будет произведено за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

Стимулирующие выплаты медикам за раннее выявление рака - по 500 рублей за каждый случай - действуют по распоряжению Правительства РФ с 2020 года. Ориентировочно за год на ранних стадиях выявляется 1640 случаев онкологических заболеваний у амурчан.

Размер новой стимулирующей надбавки за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания на ранней стадии, подтвержденного при дальнейших исследованиях, составит 5 тысяч рублей без учета районного коэффициента.

- Повышение заинтересованности медицинского работника для более качественного, тщательного осмотра пациента и мотивации для раннего выявления рака, без сомнения, станет еще одним фактором обеспечения своевременной помощи онкобольным. Но необходимо соблюдать условия организации такого стимулирования, поскольку этот проект все же направлен не просто на увеличение дохода медиков, а на повышение качества медицинской помощи населению, - отметил губернатор Василий Орлов.

Напомним, в Приамурье реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В рамках него в 2020 году организовано 5 центров амбулаторной онкологической помощи (еще три центра готовы к открытию), значительно укреплена материально-техническая база Амурского областного онкологического диспансера, где введены в эксплуатацию 15 единиц медицинского оборудования.

- В поликлиниках возобновлены Дни открытых дверей с целью раннего выявления онкозаболеваний. Областной онкодиспансер проводит выездную работу по скринингу населения. На прошлой неделе специалисты АООД побывали в поселке Прогресс, в ближайшее время планируется выезд в Райчихинск. Мы стараемся максимально приблизить диагностику к нашему населению, чтобы как можно раньше выявлять грозные заболевания. Надеемся, что дополнительное стимулирование врачей позволит увеличить выявляемость рака на ранних стадиях. А это, в свою очередь, увеличит продолжительность жизни онкобольным, - отметила глава минздрава.