Благовещенка за рулем такси насмерть сбила пешехода

В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину признала. Фото: pexels.com

Благовещенская таксистка обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности гибель человека. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Амурской области, водитель такси ехала по улице Театральной со скоростью около 80 км/ч, когда наехала на пешехода. Тот переходил проезжую часть.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину признала.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд. За совершение преступления амурчанке грозит до пяти лет лишения свободы.