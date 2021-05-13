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Происшествия13 мая 2021 10:30

Благовещенка за рулем такси насмерть сбила пешехода

Ей грозит до пяти лет лишения свободы
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину признала. Фото: pexels.com

В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину признала. Фото: pexels.com

Благовещенская таксистка обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности гибель человека. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Амурской области, водитель такси ехала по улице Театральной со скоростью около 80 км/ч, когда наехала на пешехода. Тот переходил проезжую часть.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину признала.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд. За совершение преступления амурчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал