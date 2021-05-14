На создание в Приамурье системы долговременного ухода выделят 188,5 млн рублей

С 2021 года Амурская область стала одним из пилотных субъектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе. Система создается в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». О реализации проекта доложила министр социальной защиты населения области Наталья Киселёва.

- Система долговременного ухода - это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Это совершенно новый подход к оказанию социальных услуг, позволяющий человеку сохранять активность и оставаться максимально долго в привычной среде, а не в стационарном соцучреждении, - заявила Наталья Киселёва.

С начала года в регионе заработали различные сервисы, направленные на реализацию системы долговременного ухода. Открылись два отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, которые дают возможность родственникам работать и не бояться за своего пожилого родственника, - теперь он будет находиться не дома в полном одиночестве, а рядом со специалистами.

Также открыты две «Школы ухода», пункт проката технических средств реабилитации (ТСР). В школах специалисты научат амурчан, как ухаживать за родственниками с ограниченными возможностями к самообслуживанию. А в пунктах проката граждане могут получить во временное пользование костыли, кресла-коляски, ходунки, трости, многофункциональные кровати.

На базе Благовещенского КЦСОН появился Единый координационный центр. По всем вопросам оказания соцуслуг амурчанам, нуждающимся в постороннем уходе, можно звонить по телефону: 8-800-201-42-42. Можно рассказать о близких, знакомых, даже соседях.

В ближайшее время запланировано открытие еще двух отделений дневного пребывания и «Школы ухода», внедряется технология «Социальный участковый» - она поможет выявлять граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

- Работа по внедрению системы долговременного ухода направлена на всестороннее улучшение качества жизни пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе. На создание системы долговременного ухода в Амурской области предусмотрено 188,5 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 75,9 млн. рублей, за счет регионального бюджета - 112,6 млн. рублей. Средства предусмотрены на оплату труда персонала, приобретение оборудования, транспортных средств, - отметил губернатор региона Василий Орлов.