Впервые финалистами чемпионата WorldSkills Russia стали трое жителей Приамурья

Трое студентов Амурской области представят регион в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia – 2021). Такое количество конкурсантов на заключительный этап всероссийских соревнований Приамурье делегирует впервые. Всего в отборочном туре участвовали 20 амурчан.

Профессиональное мастерство в финальных испытаниях продемонстрируют будущий каменщик из Амурского колледжа строительства и ЖКХ Сергей Лавелин, студент-маляр из Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Анастасия Радько, а также представитель филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения города Свободный Данила Щудляк, он будет соревноваться в компетенции «Экспедирование грузов» (к слову, в этом направлении «на России» амурчане выступят впервые).

Национальный чемпионат «WorldSkills Russia – 2021» пройдет с 21 по 26 июля в городе Уфа. Соревнования объединят свыше тысячи молодых профессионалов. Амурские участники будут направлены на мероприятие при поддержке Правительства Амурской области.

- Профессиональный уровень студентов Амурской области растет из года в год, а движение «Молодые профессионалы» становится все более популярным, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – В первом региональном чемпионате, в 2015 году, было представлено пять компетенций, а в этом году соревнования планируется провести уже по 31 направлению. Участниками чемпионата всероссийского масштаба амурчане становятся с 2016 года. За это время лучший результат показал студент-каменщик, который занял четвертое место. Также ребята из Приамурья входили в ТОП-10 лучших конкурсантов.

Передовые технологии требуют квалифицированных работников, и, безусловно, такие кадры, как участники движения ««Молодые профессионалы», – это будущее нашей области и страны, резюмировал глава области.