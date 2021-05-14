«Горячей воды не будет»: Порывы на десяти участках нашли в Благовещенске

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В Благовещенске завершились гидравлические испытания, которые стартовали 11 мая. Во время них специалисты проверяли сети на прочность и плотность – и не везде ситуация оказалась радужной.

В ходе испытаний были выявлены порывы на десяти участках:

♦ район по ул. 50 лет Октября, между ул. Текстильной и ул. Гражданской;

♦ район по ул. Шимановского, от ул. Амурской до ул. Горького;

♦ район по ул. Кузнечной, от ул. Амурской до ул. Краснофлотской;

♦ район в сторону ул. Горького (жилой дом по ул. Б. Хмельницкого, 31, ведомственные потребители ул. Б. Хмельницкого 42, ООО «Спарта», ИП Син А.В., ИП Картешкин А.В, ул. Б. Хмельницкого, 35, ф.л Чайка Н.В.).

♦ район между ул. Мухина – ул. Краснофлотская – ул. Калинина – ул.Зейская;

♦ район между ул. Шевченко– ул.Красноармейская – ул. Горького – ул.50лет.Октября;

♦ район по ул. Ленина между ул. Политехническая - ул. Краснофлотская ул. Пушкина – ул. Амурская;

♦ район от ул. Краснофлотская – по ул. Лазо до ул. Лазо, 2;

♦ район между ул. Студенческая – ул. Воронкова – ул. Кантемирова – ул. Институтская, частично между ул. Кантемирова – ул. Калинина и микрорайон Еврепейский;

♦ жилые дома по адресу ул. Игнатьевское Шоссе 13,15, 17.

В этих районах горячей воды не будет, пока специалисты не отремонтирую сети и не устранят обнаруженные порывы. В свою очередь, плановый ремонт по графику пройдёт на территории от Благовещенской ТЭЦ до улицы Б. Хмельницкого между улицами Пролетарской и Красноармейской.