В Приамурье определены территории для застройки «дальневосточных кварталов»

Режим территорий опережающего развития (ТОРов) планируют распространить на все проекты комплексной застройки жилья в регионах ДФО. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков после отчета Правительства РФ перед Государственной Думой.

- Минвостокразвития разрабатывает пакет инициатив, направленных на распространение режима территорий опережающего развития на проекты комплексной застройки. В ближайшее время у застройщиков появится возможность воспользоваться этим уникальным преференциальным режимом, доказавшим свою эффективность на Дальнем Востоке в различных отраслях. Во всех регионах будут реализованы проекты комплексной застройки в рамках концепции «дальневосточных кварталов», - сказал Алексей Чекунков.

Программа является ответом на растущий спрос на жилье, который поддерживается льготным ипотечным кредитованием. Высокую востребованность программы «Дальневосточная ипотека», которой уже воспользовались тысячи семей, отметил в своем выступлении перед депутатами Государственной Думы Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Главная цель новой программы «Дальневосточные кварталы» - увеличение объемов жилищного строительства на Дальнем Востоке к 2024 году в 1,6 раз - с 2,5 млн кв. метров до 3,3 млн кв. метров.

Правительством Амурской области уже заявлены 8 территорий для участия в разработанной Минвостокразвития концепции «Дальневосточные кварталы», в настоящее время определяются приоритетные территории для участия в пилотном проекте.

- Амурская область крайне заинтересована в данном механизме. Условия «дальневосточного квартала» предполагают жилую застройку на площади более 100 тысяч квадратных метров. В Приамурье уже определены несколько территорий под подобную застройку, информация о них доведена в Минвостокразвития. Мы готовы сотрудничать не только в рамках пилотных проектов, но и при дальнейшей реализации программы с распространением на все заявленные территории, — подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.