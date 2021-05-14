В Благовещенске перекроют улицу и запретят остановку

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске введут новые дорожно-транспортные ограничения на время действия акции «Сад памяти» и ремонта одной из улиц. Об этом сообщили в администрации города.

В субботу, 15 мая, с 9:30 до 14:00 будет ограничено движение транспорта на участке улицы Зеленая от ул. 50 Октября до ул. имени Муравьева-Амурского. Там в рамках международной акции «Сад памяти» будут высаживать молодые деревья в честь участников Великой Отечественной войны.

А со среды, 19 мая, будет запрещена остановка на участке улицы Амурской между Островского и 50 лет Октября. Запрет будет действовать, пока не завершится масштабный ремонт на улице Горького. Решение об этом принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в целях увеличения пропускной способности улицы.