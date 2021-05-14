Василий Орлов: «Мы практически сняли социальное напряжение с темы покупки субсидированных авиабилетов»

Разрабатывается решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн на сайте авиакомпаний. Минвостокразвития совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минтрансом РФ работают над усовершенствованием дальневосточной программы субсидирования авиаперелетов. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Высокую востребованность программы субсидирования авиаперелетов отметил в своем выступлении перед депутатами Государственной Думы Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В Приамурье субсидированные перевозки пассажиров по маршруту Благовещенск – Москва - Благовещенск осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». В мае перевозчик выполняет три рейса ежедневно. В летнем расписании частота полетов увеличена до четырёх рейсов.

- Авиационная доступность – это социально значимое направление в работе правительства Приамурья. Совместно с соседними субъектами дальневосточного региона мы направляли предложения по расширению проекта субсидирования авиационных перевозок, особенно для дальневосточников, потому что нам сложнее добираться до европейской части страны, к черноморским курортам, в столицу, - отметил глава Приамурья Василий Орлов. - В этом году благодаря вниманию Правительства России разработана дополнительная программа субсидирования для жителей Дальнего Востока. Практически снято социальное напряжение с темы приобретения авиабилетов по доступным для жителей области ценам.

Он добавил, что дополнительная федеральная поддержка начала реализовываться только в этом году - сейчас власти отслеживают спрос, к концу года проанализируют эффективность и достаточность этих мер.

Кроме того, льготники по-прежнему могут приобрести билеты по спецтарифу в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Новосибирск. Рейсы выполняют два ведущих авиаперевозчика из аэропорта Благовещенск S7 и Уральские авиалинии.

Помимо этого, все категории жителей ДФО могут приобретать билеты по сниженным тарифам по утвержденным Росавиацией субсидируемым маршрутам. С 2021 года это маршруты: Благовещенск – Улан-Удэ (Авиакомпания «ИрАэро»), Благовещенск – Чита (Авиакомпания «ИрАэро»), Владивосток – Благовещенск (Авиакомпания «ИрАэро»), Иркутск – Тында (Авиакомпания «СиЛА»), Магадан – Благовещенск (Авиакомпания «ИрАэро»), Петропавловск-Камчатский – Благовещенск (Авиакомпания «ИрАэро»), Хабаровск – Благовещенск (Авиакомпания «ИрАэро»), Южно-Сахалинск – Благовещенск (Авиакомпания «ИрАэро»).