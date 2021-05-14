Сотрудников торгового центра в Благовещенске накажут за сокрытие пожара

В одном из торгово-развлекательных центров Благовещенска 8 апреля произошёл пожар – повлиял аварийный режим работы потолочного светильника. Но сотрудники не сообщили о случившемся в пожарную охрану и не эвакуировали посетителей.

- Дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску проанализировали изъятые в ходе доследственной проверки видеозаписи и установили, что действия персонала торгового центра не соответствуют требованиям пожарной безопасности, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

На кадрах видеонаблюдения видно, что сотрудница отдела, где произошло возгорание, ничего не сделал, чтобы его потушить, а просто убежала оттуда. Другая сотрудница тоже ничего не сделала и не вызвала специалистов, а просто сняла горящий потолок на камеру смартфона. Примерно на третьей минуте с начала пожара в отдел зашли сотрудники безопасности торгового центра.

- Спустя только три минуты с момента обнаружения пожара было организовано тушение данного возгорания, - обратили внимание в региональном МЧС. – Хочется отметить, что сообщение о случившемся не поступило ни в автоматическом, ни в телефонном режиме.

Сотрудники ведомства возбудили сразу шесть производств по делу об административном правонарушении.