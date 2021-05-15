В Архаре двое человек погибли при ДТП

Источник: @amurskiespasateli

В посёлке Архара произошло ужасное ДТП, известно о нём стало 15 мая. В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили о происшествии.

По информации спецслужбы, авария произошла в 01:26 по улице Архаринская. Водитель Toyota Corolla въехал в электроопору, в результате авто перевернулось.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарной части №61 посёлка противопожарной службы области и скорая помощь. Специалисты без помощи аварийно-спасательных инструментов приподняли автомобиль и достали из него двух мужчин 1992 и 1994 года рождения.

Медицинские работники констатировали смерть пострадавших.

В пресс-службе МВД по Амурской области сообщают, что по факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.