За минувшие сутки в Приамурье заразилось коронавирусом 15 человек

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ПО данным на 15 мая, в Амурской области выявили 13 новых случаев COVID-19. прироста за последние сутки – 0,1 %.

По данным амурского управления Роспотребнадзора , у 10 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (77%), у 3 – в виде пневмонии (23%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 22 501 случаев, показатель заболеваемости составляет 2848,07 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 940 504 человек, в том числе за последние сутки – 1 635.

Специалисты настоятельно рекомендуют выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.