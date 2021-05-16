В Белогорске произошло ДТП с участием полицейской машины и эвакуатора

В припаркованную патрульную машину врезалась Toyota Ractis Фото: @dpskontrol_28rus

В ночь с 15 на 16 мая в Белогорске произошло ДТП с пострадавшим. В аварии столкнулись иномарка, эвакуатор и машина патрульно-постовой службы.

ДТП произошло в 03.10 ночи. В припаркованную патрульную машину врезалась Toyota Ractis. От удара машина полиции залетела под эвакуатор, который, в свою очередь, вез автомобиль с другого дорожно-транспортного происшествия.

- В результате ДТП пассажир Тайоты 1985 года рождения получил травмы. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД России по Амурской области.

Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. Ролик появился в инстаграм-аккаунте @dpskontrol_28rus.