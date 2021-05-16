Еще 16 амурчан заболели коронавирусом

Обследовали на COVID 942 155 человек Фото:@minzdravamur

В Приамурье выявили 16 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 0,1 %. У 14 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (88%), у 2 – в виде пневмонии (12%), - сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего за время эпидемии в регионе заболели 22 517 человек. Показатель заболеваемости составляет 2850,09 на 100 тысяч населения. Обследовали на COVID 942 155 человек, в том числе за последние сутки - 1 651.

Амурчан призывают не забывать об основных мерах по профилактике коронавирусной инфекции. Людям советуют воздержаться от посещения общественных мест, использовать маску, меняя её каждые два-три часа, избегать близких контактов и тщательно мыть руки с мылом.

В России за последние сутки выявили 8 554 случая COVID-19 в 84 регионах. За время эпидемии в стране зарегистрировали 4 940 245 случаев. Количество выписанных пациентов увеличилось до 4 556 073, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением в целом по России остается 498 741 человек.