Благовещенские полицейские устроили во дворах погоню за мопедистом

Экипажи дорожно-патрульной службы 16 мая ловили во дворах водителя мопеда. Видео погони появилось в социальных сетях.

- На Тайване экипажи ДПС гонялись за мопедистом. В итоге его задержали во дворах домов. Не гоняйте, пацаны, вы матерям нужны, - подписал автор ролика свое видео.

Позднее выяснилось, что причиной погони стало то, что молодой человек ехал на высокой скорости прямо по тротуарам – об этом сообщили очевидцы. Также по словам свидетелей погони, водитель мопеда был несовершеннолетним.

Что интересно, мнения о случившемся разделились. Некоторые комментаторы в социальных сетях неожиданно встали на сторону нарушителя – кто-то писал, что он «красиво уходит от погони», кто-то заявлял, что таким образом полицейские «на тот свет пацанов загоняют».

Другие жители Благовещенска осудили водителя мопеда, заявив, что катания на подобной скорости да ещё и по тротуаром несут непосредственную опасность для пешеходов.

Корреспондент «КП – Благовещенск» обратился в пресс-службу полиции за комментарием.