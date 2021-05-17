Василий Орлов: «Сельская ипотека в Приамурье входит в тройку самых востребованных льготных ипотек»

На развитие сельских территорий страны дополнительно выделят 6 млрд рублей, из которых 2 млрд предполагается направить на финансирование программы «Сельская ипотека». Соответствующее предложение вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко одобрил Владимир Путин.

В Амурской области «Сельская ипотека» остаётся эффективным инструментом улучшения жилищных условий.

- Сельская ипотека в Приамурье входит в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ. С момента её запуска в конце 2019 года, оформить её захотели более 3,7 тысяч амурчан, а 737 жителей региона уже получили средства на приобретение комфортного жилья на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Программа будет действовать еще более полутора лет, поэтому увеличение федерального финансирования на неё безусловно будет способствовать дальнейшему развитию и благоустройству сельских территорий региона, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В министерстве экономического развития и внешних связей региона напомнили, что льготные кредиты предоставляются на возведение жилого дома или приобретение земельного участка для строительства. Кроме этого, программа позволяет приобретать жилые помещения с земельным участком и квартиры на вторичном и первичном рынках.

- Сельская ипотека доступна амурчанам в сельских поселениях, объединенных общей территорией в границах муниципалитета. Также приобрести жилье по программе можно в таких малых городах и поселках городского типа как Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево, Ерофей Павлович, - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

Максимальная ставка по программе составляет 3% годовых. Разницу от недополученных доходов кредитным учреждениям компенсирует государство.

Первоначальный взнос начинается от 10% стоимости жилого помещения, а срок кредитования не превышает 25 лет. Заемщиком по этой программе может быть кто угодно. Требований к семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет.