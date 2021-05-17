Главу управления капитального строительства в Благовещенске задержали по подозрению во взятке

Подозреваемого задержали во время передачи денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по городу Благовещенску возбудил уголовное дело в отношении и. о. директора городского управления капитального строительства. Его подозревают в получении взятки.

- В автомобиле, припаркованном во дворе одного из домов по улице Амурской, подозреваемый получил взятку от директора общества с ограниченной ответственностью в размере 315 тыс. рублей, как полагает следствие, за оказание содействия в заключении с этой организацией договора подряда по выполнению работ для муниципальных нужд, - сообщили в ведомстве.

Подозреваемого задержали во время передачи денег, его поместили в изолятор временного содержания. В задержании участвовали, в том числе, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.

Сейчас принимается решение об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.