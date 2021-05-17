Олег Имамеев ответит на вопросы благовещенцев в режиме онлайн

Фото: admblag.ru

Мэр Благовещенска Олег Имамеев 18 мая выйдет в прямой эфир с жителями города и ответит на их вопросы. Эфир стартует в 12.00 в инстаграм-аккаунте мэра @o.g.imameev.

- Прямые эфиры Олег Имамеев проводит ежемесячно. Круг вопросов, которые задают благовещенцы, не ограничен определенной тематикой, однако традиционно опорными точками становятся вопросы благоустройства, сферы ЖКХ, ремонта социальных учреждений, - отметили в администрации города.

Ответы на вопросы, заданные, но не озвученные в ходе эфира, подготовят специалисты администрации. Затем они будут опубликованы на сайте www.admblag.ru.