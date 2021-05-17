Василий Орлов поручил возобновить работу «Мобильных бригад» по диспансеризации пенсионеров

«Мобильные бригады» вновь начнут возить пенсионеров на диспансеризацию.

Напомним, с июня 2020 года, в период пандемии коронавируса работа «Мобильных бригад» была переориентирована на доставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости. Всем этим удалось обеспечить более четырёх тысяч пенсионеров.

- С этого года возобновлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации пожилых амурчан в медицинских учреждениях региона. Работа «Мобильных бригад» по диспансеризации должна проходить в плановом режиме и способствовать повышению доступности квалифицированной медицинской помощи пожилым гражданам, проживающим в отдалённых территориях. Всего в области создано 26 «Мобильных бригад, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Помимо содействия в оказании медицинской помощи амурским пенсионерам, службами «Мобильная бригада» осуществляется доставка граждан, проживающих в сельской местности и в отдаленных территориях, до пунктов вакцинации и обратно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Службы «Мобильная бригада» заработали в Амурской области в 2011 году. С 2019 года они осуществляют свою деятельность в рамках нацпроекта «Демография», цель которого - формирование условий для повышения уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, а также увеличение продолжительности жизни.

Автомобили оснащены электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски с пассажиром и обустроенным местом для перевозки инвалидов-колясочников, чтобы, при необходимости, можно было доставлять пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями в специализированные медицинские учреждения. В автомобиле имеется 8 пассажирских мест, оборудованных специальными ремнями безопасности. В салонах предусмотрены кнопки экстренной связи с водителем, кондиционер. Автомобили оборудованы устройством «Тахограф» и системой мониторинга «ГЛОНАСС».