Коронавирус 17 мая нашли у 17 амурчан

Врачи продолжают спасать амурчан от опасного недуга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые данные по коронавирусу в Амурской области предоставило региональное управление Роспотребнадзора: за сутки специалисты выявили 17 новых фактов заражения.

Уточняется, что 59% больных переносят заболевание в легкой форме – с симптомами ОРВИ, у оставшихся 41% пациентов заболевание отягощается пневмонией. Таким образом, в лёгкой форме болеют 10 новых пациентов, в тяжёлой – семеро.

Всего с начала пандемии вирус подхватили 22 534 амурчанина, при этом обследовали 943 786 человек. За сутки исследование провели 1 631 раз.